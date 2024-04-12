Закорюкин Федор Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Рождение ребёнка
1804
Сын: Закорюкин Григорий Федорович
Мать ребёнка: Закорюкина Акилина Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Закорюкина Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Закорюкина Акилина Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Закорюкина Ксенья Федоровна
Мать ребёнка: Закорюкина Акилина Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Закорюкина Акилина Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Закорюкина Пелагия Федоровна
Мать ребёнка: Закорюкина Акилина Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 21л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 21л
Смерть
Неизвестно