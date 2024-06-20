Закорюкина Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1781
Отец: Иван Леонтьевич левин
Мать: Левина Настасья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1804
Сын: Закорюкин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Закорюкин Федор Филиппович
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Чеснокова (Закорюкина) Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Закорюкин Федор Филиппович
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Закорюкина Ксенья Федоровна
Отец ребёнка: Закорюкин Федор Филиппович
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Закорюкин Федор Филиппович
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Закорюкина Пелагия Федоровна
Отец ребёнка: Закорюкин Федор Филиппович
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Закорюкина) Пелагия Федоровна
Отец ребёнка: Закорюкин Федор Филиппович
ГАСО, рев1834, 73л
Смерть
Неизвестно