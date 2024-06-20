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Закорюкина Акилина Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Иван Леонтьевич левин

Мать: Левина Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закорюкин Федор Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1804

Сын: Закорюкин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Закорюкин Федор Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Чеснокова (Закорюкина) Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Закорюкин Федор Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Закорюкина Ксенья Федоровна

Отец ребёнка: Закорюкин Федор Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Закорюкин Иов Федорович

Отец ребёнка: Закорюкин Федор Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Закорюкина Пелагия Федоровна

Отец ребёнка: Закорюкин Федор Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Закорюкина) Пелагия Федоровна

Отец ребёнка: Закорюкин Федор Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 73л
Смерть
Неизвестно

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