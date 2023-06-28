Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1780
Муж: Иван Леонтьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Смерть
Неизвестно