Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1781 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1780

Муж: Иван Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Смерть
Неизвестно