(Левина) Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Иван Леонтьевич левин
Мать: Левина Настасья Ивановна
ГАСО, 24-25-330-64л
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Трофимович
ГАСО, 179-1-45-126л
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Соломанида Фоминична
Отец ребёнка: Фома Трофимович
ГАСО, 179-1-45-126л
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Фомич
Отец ребёнка: Фома Трофимович
ГАСО, 179-1-45-125об
Рождение ребёнка
1827
Сын: Василий Фомич
Отец ребёнка: Фома Трофимович
ГАСО, 179-1-45-125об
Рождение ребёнка
1828
Сын: Гордей Фомич
Отец ребёнка: Фома Трофимович
ГАСО, 179-1-45-125об
Рождение ребёнка
1831
Сын: Федор Фомич
Отец ребёнка: Фома Трофимович
ГАСО, 179-1-45-125об
Смерть
Неизвестно