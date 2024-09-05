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(Левина) Федосья Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Иван Леонтьевич левин

Мать: Левина Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-64л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-126л
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Соломанида Фоминична

Отец ребёнка: Фома Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-126л
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Фомич

Отец ребёнка: Фома Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-125об
Рождение ребёнка
1827

Сын: Василий Фомич

Отец ребёнка: Фома Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-125об
Рождение ребёнка
1828

Сын: Гордей Фомич

Отец ребёнка: Фома Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-125об
Рождение ребёнка
1831

Сын: Федор Фомич

Отец ребёнка: Фома Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-125об
Смерть
Неизвестно

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