Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Лев Леонтий Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 лист
Бракосочетание
Около 1780
Жена: Настасья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Закорюкина Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Жерлыгина Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Сальникова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Маремьяна Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
1795
Сын: Новокрещеных Иван Иванович
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
ГАСО, 24-25-330-63об
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
ГАСО, 24-25-330-64л
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
ГАСО, 24-25-330-64л
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
ГАСО, 24-25-330-64л
Смерть
Неизвестно