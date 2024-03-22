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Иван Леонтьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Лев Леонтий Федорович

Мать: Левина Домника Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 лист
Бракосочетание
Около 1780

Жена: Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Закорюкина Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Жерлыгина Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Сальникова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Маремьяна Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Левин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
1795

Сын: Новокрещеных Иван Иванович

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-63об
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-64л
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-64л
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-64л
Смерть
Неизвестно
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