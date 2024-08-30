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Закорюкин Степан Егорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

1796 г.р.
Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Закорюкин Егор Федосеевич

Мать: Закорюкина (Вахнина) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закорюкина Марфа Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 80л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Засыпкина (Закорюкина) Ефимья Степановна

Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Комарова (Закорюкина) Ксенья Степановна

Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Закорюкин Ларион Степанович

Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Закорюкина Марфа Степановна

Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1801

Сын: Закорюкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1803

Сын: Закорюкин Кирило Степанович

Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
15.07.1805 ст.

Дочь: Закорюкина Марья Степановна

Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 77 оборот
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Закорюкина Марфа Степановна

Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1811

Сын: Закорюкин Осип Степанович

Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ермило

Мать ребёнка: Закорюкина Марфа Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-165об Подкидышь
Смерть
Неизвестно

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