Закорюкин Степан Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Засыпкина (Закорюкина) Ефимья Степановна
Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна
Дочь: Комарова (Закорюкина) Ксенья Степановна
Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна
Сын: Закорюкин Ларион Степанович
Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна
Дочь: Закорюкина Марфа Степановна
Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна
Сын: Закорюкин Иван Степанович
Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна
Сын: Закорюкин Кирило Степанович
Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна
Дочь: Закорюкина Марья Степановна
Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна
Дочь: Закорюкина Марфа Степановна
Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна
Сын: Закорюкин Осип Степанович
Мать ребёнка: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна
Сын: Ермило
Мать ребёнка: Закорюкина Марфа Ивановна