Закорюкина Марфа Ивановна 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Закорюкина Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закорюкин Степан Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 80л
Рождение ребёнка
1838

Сын: Закорюкин Ермило

Отец ребёнка: не указан

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ермило

Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-165об Подкидышь
Смерть
Неизвестно

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