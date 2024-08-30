Закорюкина Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 80л
Рождение ребёнка
1838
Сын: Закорюкин Ермило
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ермило
Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович
ГАСО, 179-1-213-165об Подкидышь
Смерть
Неизвестно