Комарова (Закорюкина) Ксенья Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-40л
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Комаров Иона Ерофеевич
ГАСО, рев1834, 93об
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Комарова) Надежда Ионовна
Отец ребёнка: Комаров Иона Ерофеевич
ГАСО, рев1834, 94л
Смерть
Неизвестно