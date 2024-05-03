Комарова (Закорюкина) Ксенья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Закорюкина) Ксенья Степановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Закорюкин Степан Егорович

Мать: Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Иона Ерофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-40л
Рождение ребёнка
1819

Сын: Комаров Логин Ионович

Отец ребёнка: Комаров Иона Ерофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 93об
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Комарова) Надежда Ионовна

Отец ребёнка: Комаров Иона Ерофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 94л
Смерть
Неизвестно

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