Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Пыжъянов Филип Леонтьевич

Мать: Пыжъянова Парасковья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закорюкин Степан Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Засыпкина (Закорюкина) Ефимья Степановна

Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Комарова (Закорюкина) Ксенья Степановна

Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Закорюкин Ларион Степанович

Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Закорюкина Марфа Степановна

Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1801

Сын: Закорюкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1803

Сын: Закорюкин Кирило Степанович

Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
15.07.1805 ст.

Дочь: Закорюкина Марья Степановна

Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 77 оборот
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Закорюкина Марфа Степановна

Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1811

Сын: Закорюкин Осип Степанович

Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20об
Смерть
Неизвестно

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