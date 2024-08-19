Закорюкина (Пыжьянова) Домника Филиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1771
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Засыпкина (Закорюкина) Ефимья Степановна
Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Комарова (Закорюкина) Ксенья Степановна
Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Закорюкин Ларион Степанович
Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Закорюкина Марфа Степановна
Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1801
Сын: Закорюкин Иван Степанович
Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
1803
Сын: Закорюкин Кирило Степанович
Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович
ГАСО, 24-25-330, 20об
Рождение ребёнка
15.07.1805 ст.
Дочь: Закорюкина Марья Степановна
Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 77 оборот
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Закорюкина Марфа Степановна
Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович
ГАСО, 24-25-330, 21л
Рождение ребёнка
1811
Сын: Закорюкин Осип Степанович
Отец ребёнка: Закорюкин Степан Егорович
ГАСО, 24-25-330, 20об
Смерть
Неизвестно