Пыжъянов Филип Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1744
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Закорюкина Домника Филиповна
Мать ребёнка: Пыжъянова Парасковья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Пыжъянов Василий Филипович
Мать ребёнка: Пыжъянова Парасковья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Пыжьянова Дарья Филиповна
Мать ребёнка: Пыжъянова Парасковья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Смерть
Неизвестно