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Пыжъянов Филип Леонтьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Пыжъянов Леонтий Федорович

Мать: Пыжьянова Марья Фотеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Закорюкина Домника Филиповна

Мать ребёнка: Пыжъянова Парасковья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Пыжъянов Василий Филипович

Мать ребёнка: Пыжъянова Парасковья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Пыжьянова Дарья Филиповна

Мать ребёнка: Пыжъянова Парасковья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжъянова Парасковья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Смерть
Неизвестно