Пыжъянова Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжъянова Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Закорюкина Домника Филиповна

Отец ребёнка: Пыжъянов Филип Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Пыжъянов Василий Филипович

Отец ребёнка: Пыжъянов Филип Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Пыжьянова Дарья Филиповна

Отец ребёнка: Пыжъянов Филип Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжъянов Филип Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Смерть
Неизвестно
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