Пыжъянова Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Закорюкина Домника Филиповна
Отец ребёнка: Пыжъянов Филип Леонтьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Пыжъянов Василий Филипович
Отец ребёнка: Пыжъянов Филип Леонтьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Пыжьянова Дарья Филиповна
Отец ребёнка: Пыжъянов Филип Леонтьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Смерть
Неизвестно