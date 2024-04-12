Пыжьянова (Потолчева) Марья Фотеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжьянова (Потолчева) Марья Фотеевна

Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1706 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Пыжъянова Парасковья Леонтьевна

Отец ребёнка: Пыжъянов Леонтий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 он
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Пыжъянов Епифан Леонтьевич

Отец ребёнка: Пыжъянов Леонтий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Пыжъянов Филип Леонтьевич

Отец ребёнка: Пыжъянов Леонтий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Пыжьянов Лукоян Леонтьевич

Отец ребёнка: Пыжъянов Леонтий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Пыжьянова Пелагия Леонтьевна

Отец ребёнка: Пыжъянов Леонтий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Пыжьянова Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Пыжъянов Леонтий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Пыжъянов Семён Леонтьевич

Отец ребёнка: Пыжъянов Леонтий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжъянов Леонтий Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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