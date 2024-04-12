Пыжьянова (Потолчева) Марья Фотеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1712
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Пыжъянова Парасковья Леонтьевна
Отец ребёнка: Пыжъянов Леонтий Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 он
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Пыжъянов Епифан Леонтьевич
Отец ребёнка: Пыжъянов Леонтий Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Пыжъянов Филип Леонтьевич
Отец ребёнка: Пыжъянов Леонтий Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Пыжьянов Лукоян Леонтьевич
Отец ребёнка: Пыжъянов Леонтий Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Пыжьянова Пелагия Леонтьевна
Отец ребёнка: Пыжъянов Леонтий Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Пыжьянова Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Пыжъянов Леонтий Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Пыжъянов Семён Леонтьевич
Отец ребёнка: Пыжъянов Леонтий Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Смерть
После 1756