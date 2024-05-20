Пыжъянов Епифан Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Пыжъянова Евдокия Исаковна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Пыжъянова Евдокия Исаковна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Пыжъянова Настасья Епифановна
Мать ребёнка: Пыжъянова Евдокия Исаковна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Пыжъянов Пантелей Епифанович
Мать ребёнка: Пыжъянова Евдокия Исаковна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Смерть
Неизвестно