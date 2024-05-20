Пыжъянов Епифан Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжъянов Епифан Леонтьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Пыжъянов Леонтий Федорович

Мать: Пыжьянова (Потолчева) Марья Фотеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжъянова Евдокия Исаковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Пыжъянов Ефим Епифанович

Мать ребёнка: Пыжъянова Евдокия Исаковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Пыжъянов Иван Епифанович

Мать ребёнка: Пыжъянова Евдокия Исаковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Пыжъянова Настасья Епифановна

Мать ребёнка: Пыжъянова Евдокия Исаковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Пыжъянов Пантелей Епифанович

Мать ребёнка: Пыжъянова Евдокия Исаковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Смерть
Неизвестно

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