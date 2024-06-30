Пыжъянов Иван Епифанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Пыжьянова Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Пыжьянова (Смирнова) Мавра Евдокимовна
ГАСО, 24-25-330-42л
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Пыжьянова (Смирнова) Мавра Евдокимовна
ГАСО, 24-25-330-41об
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Шмелева (Пыжьянова) Елисафета Ивановна
Мать ребёнка: Пыжьянова (Смирнова) Мавра Евдокимовна
ГАСО, 24-25-330-42л
Смерть
1821
ГАСО, 179-1-45-116об