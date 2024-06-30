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Пыжъянов Иван Епифанович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Пыжъянов Епифан Леонтьевич

Мать: Пыжъянова Евдокия Исаковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжьянова (Смирнова) Мавра Евдокимовна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Пыжьянова Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Пыжьянова (Смирнова) Мавра Евдокимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42л
Рождение ребёнка
1802

Сын: Пыжьянов Петр Иванович

Мать ребёнка: Пыжьянова (Смирнова) Мавра Евдокимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-41об
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Шмелева (Пыжьянова) Елисафета Ивановна

Мать ребёнка: Пыжьянова (Смирнова) Мавра Евдокимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42л
Смерть
1821
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-116об

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