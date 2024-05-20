Пыжъянова Евдокия Исаковна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Пыжъянов Епифан Леонтьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Пыжъянов Епифан Леонтьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Пыжъянова Настасья Епифановна
Отец ребёнка: Пыжъянов Епифан Леонтьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Пыжъянов Пантелей Епифанович
Отец ребёнка: Пыжъянов Епифан Леонтьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Смерть
Неизвестно