Пыжъянова Евдокия Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжъянова Евдокия Исаковна

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжъянов Епифан Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Пыжъянов Ефим Епифанович

Отец ребёнка: Пыжъянов Епифан Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Пыжъянов Иван Епифанович

Отец ребёнка: Пыжъянов Епифан Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Пыжъянова Настасья Епифановна

Отец ребёнка: Пыжъянов Епифан Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Пыжъянов Пантелей Епифанович

Отец ребёнка: Пыжъянов Епифан Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 76 лист
Смерть
Неизвестно

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