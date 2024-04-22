Шмелева (Пыжъянова) Елисафета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
ГАСО, 24-25-330-42л
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Шмелев Андрей Митрофанович
ГАСО, рев1834, 54л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Шмелев Андрей Митрофанович
ГАСО, рев1834, 54л
Рождение ребёнка
?.01.1834
Отец ребёнка: Шмелев Андрей Митрофанович
ГАСО, рев1834, 53об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 54л
Смерть
Неизвестно