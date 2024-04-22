Шмелева (Пыжъянова) Елисафета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева (Пыжъянова) Елисафета Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Пыжъянов Иван Епифанович

Мать: Пыжьянова Мавра Евдокимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42л
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Шмелев Андрей Митрофанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 54л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Шмелев Андрей Митрофанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 54л
Рождение ребёнка
?.01.1834

Сын: Шмелев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шмелев Андрей Митрофанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 53об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелев Андрей Митрофанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 54л
Смерть
Неизвестно
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