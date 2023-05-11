Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Иван Денисович
Мать: Ирина Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Василий Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Бракосочетание
До 1793
Жена: Евдокия Егоровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Смерть
Неизвестно