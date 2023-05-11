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Павел Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Около 1736 г.р.

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Около 1793 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Иван Денисович

Мать: Ирина Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Василий Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Бракосочетание
До 1793

Жена: Евдокия Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Смерть
Неизвестно
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