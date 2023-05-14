Денисова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Денисов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Денисов Иван Денисович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Денисов Иван Денисович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Быкова Ефимья Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Денисович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Денисов Иван Денисович
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Шевелина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Денисович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Рябова Ксенья Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Денисович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Денисова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Денисович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист