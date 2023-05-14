Денисова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Денисов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Денисов Павел Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Быкова Ефимья Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Денисов Савелий Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Денисович

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Шевелина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Рябова Ксенья Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Денисова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Иван Денисович

Смерть
1788
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист