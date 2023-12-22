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Денисов Иван Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Денисов Иван Денисович

Мать: Денисова Ирина Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1796 ст.

Жена: Денисова Анна Васильевна

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 19л ГАПК, 37-1-2б, 655л
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Денисова Ксенья Ивановна

Мать ребёнка: Денисова Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 19л
Рождение ребёнка
1799

Сын: Денисов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Денисова Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1801

Сын: Денисов Василий Иванович

Мать ребёнка: Денисова Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1807

Сын: Денисов Козма Иванович

Мать ребёнка: Денисова Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1810

Сын: Денисов Степан Иванович

Мать ребёнка: Денисова Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1813

Сын: Денисов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Денисова Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 18об
Смерть
1852
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,24
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