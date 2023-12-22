Денисов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Денисов Иван Денисович
Мать: Денисова Ирина Ивановна
Бракосочетание
04.02.1796 ст.
Жена: Денисова Анна Васильевна
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 19л ГАПК, 37-1-2б, 655л
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Денисова Ксенья Ивановна
Мать ребёнка: Денисова Анна Васильевна
ГАСО, 24-25-330, 19л
Рождение ребёнка
1799
Сын: Денисов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Денисова Анна Васильевна
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Денисова Анна Васильевна
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Денисова Анна Васильевна
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Денисова Анна Васильевна
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Денисова Анна Васильевна
ГАСО, 24-25-330, 18об
Смерть
1852
1858,24