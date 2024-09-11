Денисова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Анна Васильевна

Денисова Анна Васильевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Сысуев Василий Савельевич

Мать: Сысуева Маремьяна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 лист
Бракосочетание
04.02.1796 ст.

Муж: Денисов Иван Иванович

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 19л ГАПК, 37-1-2б, 655л
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Серебрякова (Денисова) Ксенья Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-19л
Рождение ребёнка
1799

Сын: Денисов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1801

Сын: Денисов Василий Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1807

Сын: Денисов Козма Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1810

Сын: Денисов Степан Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1813

Сын: Денисов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Денисова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 17л
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.