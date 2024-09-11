Денисова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 62 лист
Бракосочетание
04.02.1796 ст.
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 19л ГАПК, 37-1-2б, 655л
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Серебрякова (Денисова) Ксенья Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович
ГАСО 24-25-330-19л
Рождение ребёнка
1799
Сын: Денисов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович
ГАСО, 24-25-330, 18об
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Денисова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Иванович
ГАСО, рев1834 17л
Смерть
Неизвестно