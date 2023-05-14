Савелий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Иван Денисович
Мать: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Ефим Савельевич
Мать ребёнка: Лукерья Спиридоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Спиридоновна
Смерть
1784
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист