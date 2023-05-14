Савелий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Около 1736 г.р.

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1781 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Иван Денисович

Мать: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Ефим Савельевич

Мать ребёнка: Лукерья Спиридоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Спиридоновна

Смерть
1784
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 лист
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