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Денисов Ефим Савельевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Денисов Савелий Иванович

Мать: Денисова Лукерья Спиридоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова (Комарова) Парасковья Евтифьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20л
Рождение ребёнка
1804

Сын: Денисов Яков Ефимович

Мать ребёнка: Денисова (Комарова) Парасковья Евтифьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 19об
Рождение ребёнка
1809

Сын: Денисов Демид Ефимович

Мать ребёнка: Денисова (Комарова) Парасковья Евтифьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 19об
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Денисова Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Денисова (Комарова) Парасковья Евтифьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20л
Смерть
1831
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 23об

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