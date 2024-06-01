Денисов Ефим Савельевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 53 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 20л
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Денисова (Комарова) Парасковья Евтифьевна
ГАСО, 24-25-330, 19об
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Денисова (Комарова) Парасковья Евтифьевна
ГАСО, 24-25-330, 19об
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Денисова Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Денисова (Комарова) Парасковья Евтифьевна
ГАСО, 24-25-330, 20л
Смерть
1831
ГАСО, рев1834, 23об