Денисова (Комарова) Парасковья Евтифьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова (Комарова) Парасковья Евтифьевна

Денисова (Комарова) Парасковья Евтифьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Комаров Евтифий (Евтей) Гурьевич

Мать: Комарова Матрёна (Матрона) Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Ефим Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20л
Рождение ребёнка
1804

Сын: Денисов Яков Ефимович

Отец ребёнка: Денисов Ефим Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 19об
Рождение ребёнка
1809

Сын: Денисов Демид Ефимович

Отец ребёнка: Денисов Ефим Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 19об
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Денисова Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Денисов Ефим Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 20л
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.