Денисова (Комарова) Парасковья Евтифьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 20л
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Денисов Ефим Савельевич
ГАСО, 24-25-330, 19об
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Денисов Ефим Савельевич
ГАСО, 24-25-330, 19об
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Денисова Степанида Ефимовна
Отец ребёнка: Денисов Ефим Савельевич
ГАСО, 24-25-330, 20л
Смерть
Неизвестно