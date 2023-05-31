Комарова Матрёна (Матрона) Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1754
Приемыш Гаврилы Кокшарова? ГАСО, 24-1-1502, 60 лист?
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Денисова Парасковья Евтифьевна
Отец ребёнка: Комаров Евтифий Гурьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Комаров Матвей Евтифьевич
Отец ребёнка: Комаров Евтифий Гурьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Комарова Мавра Евтифьевна
Отец ребёнка: Комаров Евтифий Гурьевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Смерть
Неизвестно