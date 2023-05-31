Комарова Матрёна (Матрона) Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Матрёна (Матрона) Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Приемыш Гаврилы Кокшарова? ГАСО, 24-1-1502, 60 лист?
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Денисова Парасковья Евтифьевна

Отец ребёнка: Комаров Евтифий Гурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Комаров Матвей Евтифьевич

Отец ребёнка: Комаров Евтифий Гурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Комарова Мавра Евтифьевна

Отец ребёнка: Комаров Евтифий Гурьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Евтифий Гурьевич

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот
Смерть
Неизвестно
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