Брунов Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Броунов Федор
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Место жительства
С 1731
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Денисова (Брунова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Брунова Василиса Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Брунова Василиса Тихоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Кудрина (Броунова) Ксенья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1756
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот