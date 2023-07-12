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Брунов Иван Федорович

Место рождения

Большая Дуброва, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Броунов Федор

Мать: Броунова Антонида Никитична

Большая Дуброва, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брунова Василиса Тихоновна

Большая Дуброва, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Место жительства
С 1731
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Денисова (Брунова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Брунова Василиса Тихоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Брунов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Брунова Василиса Тихоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Кудрина (Броунова) Ксенья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот

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