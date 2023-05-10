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Брунов Андрей Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Брунов Иван Федорович

Мать: Брунова Василиса Тихоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брунова (Садовникова) Ксенья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Брунов Леонтий Андреевич

Мать ребёнка: Брунова (Садовникова) Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Брунов Осип Андреевич

Мать ребёнка: Брунова (Садовникова) Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Смерть
1790
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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