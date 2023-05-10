Брунов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Брунов Иван Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Брунова (Садовникова) Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Брунова (Садовникова) Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Смерть
1790