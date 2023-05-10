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Брунова Ксенья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Брунов Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Брунов Андрей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Брунов Осип Андреевич

Отец ребёнка: Брунов Андрей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брунов Андрей Иванович

Смерть
1787
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
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