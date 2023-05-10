Брунова Ксенья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Брунов Андрей Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Брунов Андрей Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 51 лист