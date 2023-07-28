Садовникова (Малых) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова (Малых) Матрена Васильевна

Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1694 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 лист
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Садовников Семен Иванович

Отец ребёнка: Садовников Иван Фролович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Садовникова Ксенья Ивановна

Отец ребёнка: Садовников Иван Фролович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 лист
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Садовников Лука Иванович

Отец ребёнка: Садовников Иван Фролович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Садовников Иван Иванович

Отец ребёнка: Садовников Иван Фролович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовников Иван Фролович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 лист
Смерть
Неизвестно