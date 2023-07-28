Садовникова (Малых) Матрена Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 лист
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Садовников Семен Иванович
Отец ребёнка: Садовников Иван Фролович
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Садовникова Ксенья Ивановна
Отец ребёнка: Садовников Иван Фролович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 лист
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Садовников Иван Фролович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Садовников Иван Фролович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 лист
Смерть
Неизвестно