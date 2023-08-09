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Садовников Иван Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Садовников Иван Фролович

Мать: Садовникова Матрена Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Бракосочетание
Около 1775

Жена: Садовникова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Боровкова Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Садовникова Марья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Садовникова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Садовникова Марья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Садовникова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Садовникова Марья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Садовникова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Садовникова Марья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Смерть
Неизвестно