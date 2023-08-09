Садовников Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Бракосочетание
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Боровкова Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Садовникова Марья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Садовникова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Садовникова Марья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Садовникова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Садовникова Марья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Садовникова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Садовникова Марья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Смерть
Неизвестно