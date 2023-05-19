Садовников Семен
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиДо 1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Садовников Обросим Семенович
Мать ребёнка: Садовникова Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Садовников Иван Семенович
Мать ребёнка: Садовникова Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Закорюкина Федосья Семеновна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Садовников Тарас Семенович
Мать ребёнка: Садовникова Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Садовников Ефим Семенович
Мать ребёнка: Садовникова Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1785
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист