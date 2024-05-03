Садовникова (Ужегова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 лист
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Садовников Обросим Семенович
Отец ребёнка: Садовников Семен Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Садовников Иван Семенович
Отец ребёнка: Садовников Семен Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Закорюкина (Садовникова) Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Садовников Семен Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Садовников Тарас Семенович
Отец ребёнка: Садовников Семен Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Садовников Ефим Семенович
Отец ребёнка: Садовников Семен Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Смерть
Неизвестно