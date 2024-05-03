Садовникова (Ужегова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова (Ужегова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Усть-Лог, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Лог, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовников Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Садовников Обросим Семенович

Отец ребёнка: Садовников Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Садовников Иван Семенович

Отец ребёнка: Садовников Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Закорюкина (Садовникова) Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Садовников Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 лист
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Садовников Тарас Семенович

Отец ребёнка: Садовников Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Садовников Ефим Семенович

Отец ребёнка: Садовников Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Смерть
Неизвестно

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