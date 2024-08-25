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Садовников Ефим Семенович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Садовников Семен Иванович

Мать: Садовникова (Ужегова) Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Бракосочетание
Около 1792

Жена: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Садовников Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795

Дочь: Садовникова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
1799

Сын: Садовников Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 22об
Рождение ребёнка
1802

Сын: Садовников Лукоян Ефимович

Мать ребёнка: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 22об
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Комарова (Садовникова) Агрофена Ефимовна

Мать ребёнка: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-23л
Рождение ребёнка
1807

Сын: Садовников Андреян Ефимович

Мать ребёнка: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 22об
Рождение ребёнка
1812

Сын: Садовников Спиридон Ефимович

Мать ребёнка: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 22об
Смерть
1824
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 93об

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