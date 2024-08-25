Садовников Ефим Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1769
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Бракосочетание
Около 1792
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Садовников Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795
Дочь: Садовникова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
1799
Сын: Садовников Андрей Ефимович
Мать ребёнка: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна
ГАСО, 24-25-330, 22об
Рождение ребёнка
1802
Сын: Садовников Лукоян Ефимович
Мать ребёнка: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна
ГАСО, 24-25-330, 22об
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Комарова (Садовникова) Агрофена Ефимовна
Мать ребёнка: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна
ГАСО, 24-25-330-23л
Рождение ребёнка
1807
Сын: Садовников Андреян Ефимович
Мать ребёнка: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна
ГАСО, 24-25-330, 22об
Рождение ребёнка
1812
Сын: Садовников Спиридон Ефимович
Мать ребёнка: Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна
ГАСО, 24-25-330, 22об
Смерть
1824
ГАСО, рев1834, 93об