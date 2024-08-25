Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова (Шумилова) Катерина Степановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Шумилов Степан Трофимович

Мать: Шумилова Ефросинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 оборот
Бракосочетание
Около 1792

Муж: Садовников Ефим Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Садовников Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Садовников Ефим Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795

Дочь: Садовникова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Садовников Ефим Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 оборот
Рождение ребёнка
1799

Сын: Садовников Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Садовников Ефим Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 22об
Рождение ребёнка
1802

Сын: Садовников Лукоян Ефимович

Отец ребёнка: Садовников Ефим Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 22об
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Комарова (Садовникова) Агрофена Ефимовна

Отец ребёнка: Садовников Ефим Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-23л
Рождение ребёнка
1807

Сын: Садовников Андреян Ефимович

Отец ребёнка: Садовников Ефим Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 22об
Рождение ребёнка
1812

Сын: Садовников Спиридон Ефимович

Отец ребёнка: Садовников Ефим Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 22об
Смерть
Неизвестно

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