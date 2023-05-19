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Шумилов Степан Трофимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Шумилов Егор Степанович

Мать ребёнка: Шумилова Ефросинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Катерина Степановна

Мать ребёнка: Шумилова Ефросинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Шумилов Кирило Степанович

Мать ребёнка: Шумилова Ефросинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Шумилова Ефимья Степановна

Мать ребёнка: Шумилова Ефросинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Военная служба
С 1782
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова Ефросинья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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