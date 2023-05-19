Шумилов Степан Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Шумилова Ефросинья Андреевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Катерина Степановна
Мать ребёнка: Шумилова Ефросинья Андреевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Шумилов Кирило Степанович
Мать ребёнка: Шумилова Ефросинья Андреевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Шумилова Ефимья Степановна
Мать ребёнка: Шумилова Ефросинья Андреевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Военная служба
С 1782
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно