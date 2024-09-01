Шумилов Егор Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Бракосочетание
Около 1792
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Шумилова Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Шумилова Федосья Петровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Шумилова Федосья Петровна
ГАСО, 24-25-330, 35об
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Винокурова (Шумилова) Ефросинья Егоровна
Мать ребёнка: Шумилова Федосья Петровна
ГАСО 24-25-330-36л
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Торопова (Шумилова) Варвара Егоровна
Мать ребёнка: Шумилова Федосья Петровна
ГАСО, 24-25-330, 36л
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Шумилова Федосья Петровна
ГАСО, 24-25-330, 35об
Смерть
До 1850