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Шумилов Егор Степанович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Шумилов Степан Трофимович

Мать: Шумилова Ефросинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Бракосочетание
Около 1792

Жена: Шумилова Федосья Петровна

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Шумилова Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Шумилова Федосья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шумилов Семен Егорович

Мать ребёнка: Шумилова Федосья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35об
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Винокурова (Шумилова) Ефросинья Егоровна

Мать ребёнка: Шумилова Федосья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-36л
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Торопова (Шумилова) Варвара Егоровна

Мать ребёнка: Шумилова Федосья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 36л
Рождение ребёнка
1805

Сын: Шумилов Фрол Егорович

Мать ребёнка: Шумилова Федосья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35об
Смерть
До 1850
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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