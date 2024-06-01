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Шумилов Фрол Егорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Шумилов Егор Степанович

Мать: Шумилова Федосья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова Гликерия Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 18л
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Шумилова) Екатерина Фроловна

Мать ребёнка: Шумилова Гликерия Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 18л
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Шумилова) Анна Фроловна

Мать ребёнка: Шумилова Гликерия Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 18л
Смерть
Неизвестно

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