Шумилов Фрол Егорович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Шумилов Егор Степанович
ГАСО, 24-25-330, 35об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев 1834 18л
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Шумилова) Екатерина Фроловна
Мать ребёнка: Шумилова Гликерия Артемьевна
ГАСО, рев 1834 18л
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Шумилова) Анна Фроловна
Мать ребёнка: Шумилова Гликерия Артемьевна
ГАСО, рев 1834 18л
Смерть
Неизвестно