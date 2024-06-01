Шумилова Гликерия Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
ГАСО, 179-1-213-28об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев 1834 18л
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Шумилова) Екатерина Фроловна
Отец ребёнка: Шумилов Фрол Егорович
ГАСО, рев 1834 18л
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Шумилова) Анна Фроловна
Отец ребёнка: Шумилов Фрол Егорович
ГАСО, рев 1834 18л
Смерть
Неизвестно