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Шумилова Гликерия Артемьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Артемий Стафеевич

Мать: Федорова (Смирнова) Парасковья Сергеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-28об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Фрол Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 18л
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Шумилова) Екатерина Фроловна

Отец ребёнка: Шумилов Фрол Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 18л
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Шумилова) Анна Фроловна

Отец ребёнка: Шумилов Фрол Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 18л
Смерть
Неизвестно

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