(Смирнова) Парасковья Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Фекла Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Стафеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Стафеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Стафеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно