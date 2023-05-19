(Смирнова) Парасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смирнова) Парасковья Сергеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Смирнов Сергей Васильевич

Мать: Смирнова Пелагия Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Фекла Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Стафеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Стафеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лис
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Стафеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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