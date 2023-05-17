Смирнова Пелагия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Федорова Парасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Васильевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Смирнов Савелий Сергеевич
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Васильевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
Смерть
Неизвестно