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Федоров Артемий Стафеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Федоров Стафей Спиридонович

Мать: Федорова Пелагея Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Федорова Фекла Артемьевна

Мать ребёнка: Федорова Парасковья Сергеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Федоров Василий Артемьевич

Мать ребёнка: Федорова Парасковья Сергеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лис
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Парасковья Сергеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно