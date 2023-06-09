Федоров Артемий Стафеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Федорова Фекла Артемьевна
Мать ребёнка: Федорова Парасковья Сергеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Федоров Василий Артемьевич
Мать ребёнка: Федорова Парасковья Сергеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лис
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно