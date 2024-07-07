Стафей Спиридонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1762
РГАДА, 350-2-1636-630л Подмастерье молотовой
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: (Каптелинина) Пелагея Трофимовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Артемий Стафеевич
Мать ребёнка: (Каптелинина) Пелагея Трофимовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Федорова Ксения Стафеевна
Мать ребёнка: (Каптелинина) Пелагея Трофимовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Бахарева (Федорова) Агафья (Агрипина) Стафеевна
Мать ребёнка: (Каптелинина) Пелагея Трофимовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Кузнецова (Федорова) Евдокия Стафеевна
Мать ребёнка: (Каптелинина) Пелагея Трофимовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Смерть
Неизвестно