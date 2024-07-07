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Стафей Спиридонович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Спиридон Федорович

Мать: Федорова (Суворова) Мавра Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Каптелинина) Пелагея Трофимовна

Работа или профессия
1762
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-630л Подмастерье молотовой
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Федоров Кирило Стафеевич

Мать ребёнка: (Каптелинина) Пелагея Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Артемий Стафеевич

Мать ребёнка: (Каптелинина) Пелагея Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Федорова Ксения Стафеевна

Мать ребёнка: (Каптелинина) Пелагея Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Бахарева (Федорова) Агафья (Агрипина) Стафеевна

Мать ребёнка: (Каптелинина) Пелагея Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Кузнецова (Федорова) Евдокия Стафеевна

Мать ребёнка: (Каптелинина) Пелагея Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Смерть
Неизвестно

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