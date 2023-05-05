Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Стафей Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Федорович
Смерть
1784
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист