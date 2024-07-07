Спиридон Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1715
Отец: Федор
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 3 оборот
Бракосочетание
После 1733
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 3 оборот
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: (Федорова) Дарья Спиридоновна
Мать ребёнка: Федорова (Суворова) Мавра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Стафей Спиридонович
Мать ребёнка: Федорова (Суворова) Мавра Петровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Шипунова Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Федорова (Суворова) Мавра Петровна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 4 лист
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Федорова Настасья Спиридоновна
Мать ребёнка: Федорова (Суворова) Мавра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Федоров Михайло Спиридонович
Мать ребёнка: Федорова (Суворова) Мавра Петровна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 4 лист
Работа или профессия
1762
РГАДА, 350-2-1636-630 Угленос доменной
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист