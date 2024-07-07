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Спиридон Федорович

Место рождения

Совинское, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Федор

Мать: не указана

Совинское, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 3 оборот
Бракосочетание
После 1733

Жена: Федорова (Суворова) Мавра Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 3 оборот
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: (Федорова) Дарья Спиридоновна

Мать ребёнка: Федорова (Суворова) Мавра Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Стафей Спиридонович

Мать ребёнка: Федорова (Суворова) Мавра Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Шипунова Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Федорова (Суворова) Мавра Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 4 лист
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Федорова Настасья Спиридоновна

Мать ребёнка: Федорова (Суворова) Мавра Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Федоров Михайло Спиридонович

Мать ребёнка: Федорова (Суворова) Мавра Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 4 лист
Работа или профессия
1762
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-630 Угленос доменной
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист

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