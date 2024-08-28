Торопова (Шумилова) Варвара Егоровна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Шумилов Егор Степанович
ГАСО, 24-25-330, 36л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Торопова) Татьяна Афонасьевна
Отец ребёнка: Торопов Афонасий Игнатьевич
ГАСО, 179-1-213-156л Не замужем, живут с матерью у дяди Михаила
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Торопова) Анна Афонасьевна
Отец ребёнка: Торопов Афонасий Игнатьевич
ГАСО, 179-1-213-156л
Упоминание
1858
ГАСО, 179-1-213-156л Вдова, живёт у деверя Михаила
Смерть
Неизвестно