Торопова (Шумилова) Варвара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова (Шумилова) Варвара Егоровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Шумилов Егор Степанович

Мать: Шумилова Федосья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 36л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Афонасий Игнатьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-156л
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Торопова) Татьяна Афонасьевна

Отец ребёнка: Торопов Афонасий Игнатьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-156л Не замужем, живут с матерью у дяди Михаила
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Торопова) Анна Афонасьевна

Отец ребёнка: Торопов Афонасий Игнатьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-156л
Упоминание
1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-156л Вдова, живёт у деверя Михаила
Смерть
Неизвестно

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