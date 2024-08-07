Засыпкина (Шумилова) Ефимья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засыпкина (Шумилова) Ефимья Степановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Шумилов Степан Трофимович

Мать: Шумилова Ефросинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засыпкин Никита Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 31л
Рождение ребёнка
1805

Сын: Засыпкин Петр Никитич

Отец ребёнка: Засыпкин Никита Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 30об
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Засыпкина Марья Никитична

Отец ребёнка: Засыпкин Никита Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 31л
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Щербакова (Засыпкина) Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Засыпкин Никита Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-31л
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична

Отец ребёнка: Засыпкин Никита Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 19л
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Засыпкина) Анна Никитична

Отец ребёнка: Засыпкин Никита Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 19л
Смерть
До 1834
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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