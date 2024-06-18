Щербакова (Засыпкина) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Засыпкина) Евдокия Никитична

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Засыпкин Никита Сергеевич

Мать: Засыпкина (Шумилова) Ефимья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-31л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Анисим Филимонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 34л
Рождение ребёнка
1829

Сын: Щербаков Ларион Анисимович

Отец ребёнка: Щербаков Анисим Филимонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 33об
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Щербакова) Пелагия Анисимовна

Отец ребёнка: Щербаков Анисим Филимонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 34л
Рождение ребёнка
?.12.1833

Сын: Щербаков Денис Анисимович

Отец ребёнка: Щербаков Анисим Филимонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 33об
Рождение ребёнка
1837

Сын: Щербаков Федор Анисимович

Отец ребёнка: Щербаков Анисим Филимонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-50об
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Щербакова) Александра Анисимовна

Отец ребёнка: Щербаков Анисим Филимонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-51л
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Щербакова) Акулина Анисимовна

Отец ребёнка: Щербаков Анисим Филимонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-51л
Рождение ребёнка
1848

Сын: Щербаков Внифантий Анисимович

Отец ребёнка: Щербаков Анисим Филимонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-50об
Смерть
Неизвестно

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