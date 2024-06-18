Щербакова (Засыпкина) Евдокия Никитична
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
ГАСО, 24-25-330-31л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 34л
Рождение ребёнка
1829
Сын: Щербаков Ларион Анисимович
Отец ребёнка: Щербаков Анисим Филимонович
ГАСО, рев1834, 33об
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Щербакова) Пелагия Анисимовна
Отец ребёнка: Щербаков Анисим Филимонович
ГАСО, рев1834, 34л
Рождение ребёнка
?.12.1833
Сын: Щербаков Денис Анисимович
Отец ребёнка: Щербаков Анисим Филимонович
ГАСО, рев1834, 33об
Рождение ребёнка
1837
Сын: Щербаков Федор Анисимович
Отец ребёнка: Щербаков Анисим Филимонович
ГАСО, 179-1-213-50об
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Щербакова) Александра Анисимовна
Отец ребёнка: Щербаков Анисим Филимонович
ГАСО, 179-1-213-51л
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Щербакова) Акулина Анисимовна
Отец ребёнка: Щербаков Анисим Филимонович
ГАСО, 179-1-213-51л
Рождение ребёнка
1848
Сын: Щербаков Внифантий Анисимович
Отец ребёнка: Щербаков Анисим Филимонович
ГАСО, 179-1-213-50об
Смерть
Неизвестно