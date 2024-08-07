Засыпкин Никита Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 31л
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Засыпкина (Шумилова) Ефимья Степановна
ГАСО, 24-25-330, 30об
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Засыпкина Марья Никитична
Мать ребёнка: Засыпкина (Шумилова) Ефимья Степановна
ГАСО, 24-25-330, 31л
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Щербакова (Засыпкина) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Засыпкина (Шумилова) Ефимья Степановна
ГАСО, 24-25-330-31л
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична
Мать ребёнка: Засыпкина (Шумилова) Ефимья Степановна
ГАСО, рев 1834 19л
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Засыпкина) Анна Никитична
Мать ребёнка: Засыпкина (Шумилова) Ефимья Степановна
ГАСО, рев 1834 19л
Смерть
Неизвестно