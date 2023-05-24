Засыпкина Лукерья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Засыпкин Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Засыпкин Сергей Борисович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 оборот
Смерть
Неизвестно