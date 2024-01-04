Садовников Обросим Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Бракосочетание
Около 1778
В 1792 году, через пять лет после взятия мужа в рекруты бежала, прихватив вторую дочь, Анну. ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Садовникова Евдокия Обросимовна
Мать ребёнка: Садовникова Домна Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Садовникова Анна Обросимовна
Мать ребёнка: Садовникова Домна Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Комарова Ирина Обросимовна
Мать ребёнка: Садовникова Домна Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Военная служба
С 1787
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Садовникова Парасковья Обросимовна
Мать ребёнка: Садовникова Домна Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Смерть
Неизвестно