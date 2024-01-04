Садовников Обросим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадовников Обросим Семенович

Садовников Обросим Семенович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Садовников Семен Иванович

Мать: Садовникова Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Бракосочетание
Около 1778

Жена: Садовникова Домна Ивановна

В 1792 году, через пять лет после взятия мужа в рекруты бежала, прихватив вторую дочь, Анну. ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Садовникова Евдокия Обросимовна

Мать ребёнка: Садовникова Домна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Садовникова Анна Обросимовна

Мать ребёнка: Садовникова Домна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Комарова Ирина Обросимовна

Мать ребёнка: Садовникова Домна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Военная служба
С 1787
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Садовникова Парасковья Обросимовна

Мать ребёнка: Садовникова Домна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close