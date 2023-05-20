Садовникова Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1778
В 1792 году, через пять лет после взятия мужа в рекруты бежала, прихватив вторую дочь, Анну. ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Садовникова Евдокия Обросимовна
Отец ребёнка: Садовников Обросим Семенович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Садовникова Анна Обросимовна
Отец ребёнка: Садовников Обросим Семенович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Комарова (Садовникова) Ирина Обросимовна
Отец ребёнка: Садовников Обросим Семенович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Садовникова Парасковья Обросимовна
Отец ребёнка: Садовников Обросим Семенович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Смерть
Неизвестно