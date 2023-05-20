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Садовникова Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1778

Муж: Садовников Обросим Семенович

В 1792 году, через пять лет после взятия мужа в рекруты бежала, прихватив вторую дочь, Анну. ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Садовникова Евдокия Обросимовна

Отец ребёнка: Садовников Обросим Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Садовникова Анна Обросимовна

Отец ребёнка: Садовников Обросим Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Комарова (Садовникова) Ирина Обросимовна

Отец ребёнка: Садовников Обросим Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Садовникова Парасковья Обросимовна

Отец ребёнка: Садовников Обросим Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Смерть
Неизвестно

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